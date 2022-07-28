بعد غروب الشمس.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم

جدة - نرمين السيد - وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الخميس 29 من ذى الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.