جدة - نرمين السيد - وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الخميس 29 من ذى الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غروب الشمس.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.