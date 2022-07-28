بـ 3 ألوان.. مواصفات هاتف Galaxy Z Flip4 القابل للطى قبل إطلاقه رسميا

جدة - نرمين السيد - وتخطط شركة سامسونج لعقد حدث فى 10 أغسطس المقبل لكشف النقاب عن هواتف الشركة القابلة للطى. وأوضحت التقارير أن سامسونج تطلق هاتف Galaxy Z Flip4 بألوان (الذهبى الوردى، الجرافيت، الأزرق). ومن المقرر أن تدعم سامسونج الهاتف الجديد برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يحتوى على شاشة AMOLED داخلية مرنة بحجم 6.7 إنش وهى شاشة AMOLED بخاصية اللمس. ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية دقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، ويحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت. ويدعم Galaxy Z Flip4 بطارية بقدرة 3400 mAh و3700 mAh كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ونظام تشغيل Android 12.

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