نصائح مهمة فى العمل والعلاقات.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 28 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

استفيد من وقتك فى ابتكار أفكار جديدة تحسن مستواك المهنى، واهتم أكثر بشريك حياتك وحسن علاقتك به.

الثور

تخطى عقبات العمل لتحقق النجاح فيما بعد، وتحدث مع شريك حياتك وابحث عن حلول للمشكلات التى تواجهكما.

الجوزاء

استشير أصحاب الخبرة قبل أن تبدأ مشروعك الخاص، وحافظ على أفراد أسرتك واحرص على حمايتهم.

السرطان

تحكم فى أعصابك ولا تنفل وركز فى عملك فقط، ولا تبعد عن شريك حياتك حتى لا تتسع المسافة بينكما.

الأسد

استغل الفرصة المتاحة أمامك حتى لا تندم عليها بعد ذلك، واختار شريك حياتك بتريث ولا تتسرع.

العذراء

ادعم زملائك فى العمل، واقترب من الشخص الذى تراه مناسبك فقد يكون شريك الحياة بالنسبة لك.

العقرب

تستطيع تخطى المعوقات فى العمل، وتقبل عيوب شريك حياتك فلا يوجد شخص كامل.

الميزان

نفذ المهام المطلوبة منك ولا تهرب من المسؤولية، وركز مع من حولك فقد تجد شريك حياتك بينهم.

الجدى

ابحث عن عمل يحقق شغفك ويساعدك على استعادة الثقة فى نفسك، ولا تتجاهل شريك حياتك وحاول أن تصلح ما أفسدته فى العلاقة.

القوس

حافظ على نشاطك فى العمل لتحقق أهدافك، واختار الوقت المناسب للتحدث مع شريك حياتك.

الحوت

واصل السعى لتحقق النجاح، وكن حريصًا عند التعامل مع شريك حياتك وأفراد أسرتك، تحدث معهم برفق وتناقش معهم بهدوء.

الدلو

سخر إمكانياتك لتطوير العمل والارتقاء به، وفكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار فى حياتك العاطفية.