«السوشيال ميديا» حزينة بعد وفاة «أشيك بائع فريسكا» فى مصر

جدة - نرمين السيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن وفاة الشاب يوسف السيد راضى الشهير بـ "أشيك بائع فريسكا"، عن عمر 32 عامًا فى حادث تصادم سيارة على طريق مرسى مطروح، وسيطرت حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" بعد انتشار الخبر.





وكان يوسف يبيع الفريسكا فى شوارع الإسكندرية مرتديًا ملابس مميزة حيث كان يرتدى بدلة وكرافتة وقبعة، واشتهر كثيرًا بهيئته وملابسه.

يذكر أن يوسف السيد قد ورث المهنة عن والده وعمل بها منذ أكثر من 18 عامًا مع والده، حيث يأخذ شمعدان الفريسكا فى إجازة الصيف ويعمل فى منطقة أبو قير.

وكانت زوجة يوسف تساعده فى صناعة الفريسكا، وكان يتمنى صناعة براند فريسكا خاص به.

وعمل "أشيك بائع فريسكا: لفترة فى محافظة القاهرة منذ عام 2010 وحصل على لقب الشاب المثال عام 2016 وأشتهر كثيرًا على "السوشيال ميديا، وعاد بعد ذلك للعمل فى الإسكندرية مرة أخرى واستقر هناك.