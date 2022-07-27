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«السوشيال ميديا» حزينة بعد وفاة «أشيك بائع فريسكا» فى مصر

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أحمد رجب 2022-07-27 22:02 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن وفاة الشاب يوسف السيد راضى الشهير بـ "أشيك بائع فريسكا"، عن عمر 32 عامًا فى حادث تصادم سيارة على طريق مرسى مطروح، وسيطرت حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" بعد انتشار الخبر.

وكان يوسف يبيع الفريسكا فى شوارع الإسكندرية مرتديًا ملابس مميزة حيث كان يرتدى بدلة وكرافتة وقبعة، واشتهر كثيرًا بهيئته وملابسه.

أشيك بائع فريسكا ـ يوسف راضى

يذكر أن يوسف السيد قد ورث المهنة عن والده وعمل بها منذ أكثر من 18 عامًا مع والده، حيث يأخذ شمعدان الفريسكا فى إجازة الصيف ويعمل فى منطقة أبو قير.

أشيك بائع فريسكا ـ يوسف راضى

وكانت زوجة يوسف تساعده فى صناعة الفريسكا، وكان يتمنى صناعة براند فريسكا خاص به.

أشيك بائع فريسكا ـ يوسف راضى

وعمل "أشيك بائع فريسكا: لفترة فى محافظة القاهرة منذ عام 2010 وحصل على لقب الشاب المثال عام 2016 وأشتهر كثيرًا على "السوشيال ميديا، وعاد بعد ذلك للعمل فى الإسكندرية مرة أخرى واستقر هناك.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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