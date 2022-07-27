«السوشيال ميديا» حزينة بعد وفاة «أشيك بائع فريسكا» فى مصر

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وكان يوسف يبيع الفريسكا فى شوارع الإسكندرية مرتديًا ملابس مميزة حيث كان يرتدى بدلة وكرافتة وقبعة، واشتهر كثيرًا بهيئته وملابسه.
يذكر أن يوسف السيد قد ورث المهنة عن والده وعمل بها منذ أكثر من 18 عامًا مع والده، حيث يأخذ شمعدان الفريسكا فى إجازة الصيف ويعمل فى منطقة أبو قير.
وكانت زوجة يوسف تساعده فى صناعة الفريسكا، وكان يتمنى صناعة براند فريسكا خاص به.
وعمل "أشيك بائع فريسكا: لفترة فى محافظة القاهرة منذ عام 2010 وحصل على لقب الشاب المثال عام 2016 وأشتهر كثيرًا على "السوشيال ميديا، وعاد بعد ذلك للعمل فى الإسكندرية مرة أخرى واستقر هناك.
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