بأحواض المطبخ.. بريطانيات يتسلقن جبلا فى إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وحملت البريطانيات على ظهورهن حوض المطبخ، اعتراضا على مقولة "المرأة مكانها المطبخ". ولجأت المعلمات إلى تلك الطريقة للتخلص من الصور النمطية فى مختلف المجتمعات وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وكشفت الصحيفة أن تلك الفتيات استهدفن من تلك المحاولة جمع الأموال لصالح مؤسسة "Harbour"، المخصصة للعنف المنزلى من أزواجهن أو أبائهن أو أشقائهن بشمال شرق البلاد. وبدأت الفتيات كتابة العديد من عبارات كراهية ضد النساء والتى تداول على مسامع الكثير مطالبين بالكف عنها.

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