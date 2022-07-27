بـ2.8 مليون دولار.. بيع سترة رحلة «أبولو 11» التاريخية للقمر فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتحمل السترة من الأمام شعارى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، ومهمة أبولو 11، تحت اسم ألدرين.

ويوجد أيضًا علم الولايات المتحدة الأمريكية على الكتف الأيسر للسترة المصنوعة من قماش مقاوم للحريق تم إدخاله فى تصنيع سترات "ناسا" الفضائية بعد وفاة 3 رواد فى مهمة أبولو 1 نتيجة حريق شب على متن مركبتهم خلال اختبار على الأرض فى عام 1967، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وجاء "ملخص خطة مهمة أبولو 11" كثانى أغلى شىء يباع فى المزاد، إذا تم بيعه مقابل 819 ألف دولار متجاوزًا التوقعات التى تراوحت بين 100 أو 150 ألف دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وكان نيل أرمسترونج وألدرين أول من سارا من البشر على سطح القمر، علمًا أن ألدرين الذى يبلغ من العمر 92 عامًا هو العضو الوحيد الباقى على قيد الحياة من طاقم المهمة المكون من 3 أفراد.