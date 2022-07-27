مناظر جوية 3D.. تحديثات مدهشة من تطبيق خرائط جوجل لأجهزة Android و Ios

جدة - نرمين السيد - تجرى شركة جوجل تحديثات لتطبيق الخرائط لأجهزة Android و Ios إذا سيقدم التطبيق مناظر جوية لما يقرب من 100 معلم شهير، بما فى ذلك Alcatraz فى سان فرانسيسكو وبيج بن فى لندن، ومبنى Empire State فى نيويورك.





وتدمج الميزة بين الذكاء الاصطناعى ومليارات الصور "بما فى ذلك لقطات القمر الصناعى والتجول الافتراضى" لإنشاء مناظر ثلاثية الابعاد واقعية، وتقدم جوجل هذا كأداة معاينة للسائحين، ولكنها أيضًا طريقة سهلة لإرضاء فضول المستخدمين دون حجز رحلة، كما أن المناظر الجوية متاحة للمستخدمين فى كل أنحاء العالم.

وتعمل جوجل على ترقية التنقل عبر الدراجات فى الخرائط بمعلومات توجيه أكثر تفصيلًا، بما فى ذلك حركة مرور السيارات الثقيلة والتلال شديدة الانحدار وأنواع الطرق.

وسيكون لدى المستخدم وقت أسهل فى مقارنة الطرق، ستصل إلى ترقيات ركوب الدراجات إلى مئات المدن خلال الأسابيع المقبلة.

وهناك إشعارات جديدة لمشاركة الموقع تتيح لك معرفة متى يصل صديق أو يغادر مكانًا معينًا، ويمكن أن يساعدك هذا فى معرفة موعد وصول زملائك الحاضرين إلى المكان، على سبيل المثال، يتم تشغيل الإشعارات فقط للأشخاص الذين وافقوابالفعل على مشاركة مواقعهم، وتعد جوجل بإشعارات التطبيقات والبريد الإلكترونى لضمان عدم ترك الأشخاص للمشاركة ممكنة لفترة أطول من اللازم.