وتدمج الميزة بين الذكاء الاصطناعى ومليارات الصور "بما فى ذلك لقطات القمر الصناعى والتجول الافتراضى" لإنشاء مناظر ثلاثية الابعاد واقعية، وتقدم جوجل هذا كأداة معاينة للسائحين، ولكنها أيضًا طريقة سهلة لإرضاء فضول المستخدمين دون حجز رحلة، كما أن المناظر الجوية متاحة للمستخدمين فى كل أنحاء العالم.
وتعمل جوجل على ترقية التنقل عبر الدراجات فى الخرائط بمعلومات توجيه أكثر تفصيلًا، بما فى ذلك حركة مرور السيارات الثقيلة والتلال شديدة الانحدار وأنواع الطرق.
وسيكون لدى المستخدم وقت أسهل فى مقارنة الطرق، ستصل إلى ترقيات ركوب الدراجات إلى مئات المدن خلال الأسابيع المقبلة.
وهناك إشعارات جديدة لمشاركة الموقع تتيح لك معرفة متى يصل صديق أو يغادر مكانًا معينًا، ويمكن أن يساعدك هذا فى معرفة موعد وصول زملائك الحاضرين إلى المكان، على سبيل المثال، يتم تشغيل الإشعارات فقط للأشخاص الذين وافقوابالفعل على مشاركة مواقعهم، وتعد جوجل بإشعارات التطبيقات والبريد الإلكترونى لضمان عدم ترك الأشخاص للمشاركة ممكنة لفترة أطول من اللازم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناظر جوية 3D.. تحديثات مدهشة من تطبيق خرائط جوجل لأجهزة Android و Ios على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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