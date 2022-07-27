تصميم جديد لقائمة التشغيل من YouTube Music لهواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وتبدأ واجهة المستخدم العمودية بصورة غلاف أكبر بكثير من ذى قبل مع المنشئ، وعندما تم تحديثها آخر مرة أعلاه، يظهر الاسم بعد ذلك، وأسفل عناصر التحكم للتنزيل والتحرير، والتبديل أو التشغيل العشوائى والمشاركة والقائمة الكاملة التى تتضمن الحذف والتشغيل التالى والمزيد.
ويوجد فى الجزء السفلى عدد الأغانى ومدتها، وأثناء التمرير لأسفل، يظهر FAB عشوائيًا فى الركن الأيمن السفلى على الأجهزة المتوافقة، وتستفيد الاتجاهات الافقية من عرض عمودين.
وتعتبر إعادة التصميم أكثر حداثة، وقد جاءت لأول مرة لأجهزة الاندرويد ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook، كما أنه تم تقديمه فى البداية لقوائم التشغيل فقط قبل التوسع فى الألبومات.
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