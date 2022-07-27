مركبة الشحن الفضائية الصينية«تيانتشو-3» تعود إلى الغلاف الجوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، وفقا لوكالة أنباء "شينجوا" الصينية، أن معظم مكونات المركبة الفضائية احترقت فى أثناء إعادة الدخول، وسقطت كمية صغيرة من حطامها فى المياه الآمنة المجدولة بجنوبى المحيط الهادئ.
وتم إطلاق مركبة الشحن "تيانتشو-3" فى يوم 20 سبتمبر 2021، وسلمت حوالى 6 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الصينية، وفى أثناء وجودها فى المدار، أجرت مركبة الشحن عمليتى التقاء والتحام بمجموعة الوحدة الأساسية "تيانجه"، ونفذت رحلة تجريبية تدور حول المحطة الفضائية.
وبعد انفصالها عن مجموعة "تيانجه" فى 17 يوليو الجارى، أجرت اختبارات لتكنولوجيا الفضاء، راكمت خبرة مهمة فى إنشاء المدار إلى جانب تشغيل وإدارة المحطة الفضائى.
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