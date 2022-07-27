بسعر رخيص.. ريلمى تطرح لاب توب وآيباد فى جهاز واحد

جدة - نرمين السيد - تابلت وآيباد

وأطلقت ريلمى جهازها الجديد بقلم ذكى فى دولة الهند، كما أنه من المتوقع أن يتم طرحه بباقى دول العالم.

ويأتى Realme Pad X بشاشة من نوع LCD، وبقياس يبلغ 11 بوصة وبجودة عرض 2000 × 1200 بيكسل، بالإضافة إلى خيكل معدنى نحيف.

Realme Pad X

ويزود الجهاز بكاميرا أساسية ومستشعر فائق الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، وبالجزء الخلفى كاميرا تصوير أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية ذات دقة عالية وتدعم خاصية "Dolby Atmos".

مواصفات Realme Pad X

ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، و64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 8340 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

كما يمكن استخدام لوحة مفاتيح ريلمى اللاسلكية "Smart Keyboard" للتابلت عبر خاصية البلوتوث، تمتار بوجود اختصارات متعددة الوظائف ومصنوعة من الجلد.

سعر Realme Pad X

ويبدأ سعر الجهاز "Realme Pad X" بسعر 225 دولارا أى حوالى 4260 جنيه مصرى.