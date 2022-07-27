«تشاكى» يظهر فى أمريكا (صورة)

جدة - نرمين السيد - واستعان الطفل جاكسون ريد، بملابس لشخصية الدمية "تشاكى" الشهيرة فى سلسلة "Child's Play"، وبدأ يتجول فى أحياء مدينة بينسون بولاية ألاباما الأمريكية.

ونتج عن تصرف الطفل جاكسون إثارة حالة من الغضب الشديد لدى أهل مدينته بسبب خوف أطفالهن وإصابتهم بنوبات الهلع.

ولم يكن والد الطفل على دراية بما فعله، واكتشف ذلك عندما أرسل أحد أصدقاءه صور وقال: "قد يكون هذا ابنك؟"، وبالفعل تأكد أنه ابنه، وفقا لصحيفة "الديلى ستار".

وعلق الأب على تصرف ابنه، قائلا إنه يعد ذلك الطبيعى لرغبته المستمرة فى ارتداء الملابس المختلفة طوال الأسبوع بهدف إضحاك الأفراد.

ويذكر أن جدته التى كانت تعتنى به، منحته تلك الأزياء لارتدائها فى عيد الهالوين الأخير.