مهندسة وكاتبة كوميدية.. من هى أولينا زيلينسكا زوجة رئيس أوكرانيا؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأوكرانى وزوجته

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صور الرئيس الأوكرانى مع زوجته أولينا زيلينسكا.

وجاءت صور الرئيس الأوكرانى وزوجته من محل إقامتهما، ومكتب الرئاسة الأوكرانية و مطار أنطونوف بمنطقة جوستوميل، كما تم التقاط صورة لها مع الجنود الأوكرانيين.

وبعد تداول صور مجلة "فوج" للأزياء، التى تم التقاطها للرئيس الأوكرانى وزوجته، بدأ البعض يتساءل عن "ما هى أولينا زيلينسكا؟".

أولينا زيلينسكا

أولينا زيلينسكا، هى سيدة أوكرانيا الأولى الحالية، لكونها زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكى.

نشأت أولينا البالغة من العمر 44 عاما فى مدينة كريفى ريه فى وسط أوكرانيا، وهى نفس المنطقة التى نشأ فيها زوجها.

ودرست الهندسة المعمارية والقانون بجامعة كريفى ريه الوطنية، ولكنه غيرت مسيرتها لتصبح كاتبة سيناريو، كما أن زوجها كان ممثلا كوميديا وطالبا بالقانون أيضا.

وبعد تغيير مجالها عملت فى كتابة السيناريوهات الكوميدية مما أدت إلى شهرة زوجها.

بداية تعارف الثنائى

كان الثنائى يعرفان بعضهما منذ أيام الدراسة بالجامعة، وتزوجا فى عام 2003 بعد أن تواعدا لثمانى سنوات، وبعد مرور عام من زواجهما رُزقا بابنتهما، ثم ابنهما فى 2013.

وفى عام 2019 تحول فولوديمير زيلينسكى من ممثل وكوميدى إلى رئيس للبلاد، وباتت أولينا هى محط أنظار الجمهور.

صور أولينا زيلينسكا

نجاحات أولينا زيلينسكا

حققت نجاحا فى وضع قوانين تستهدف تحسين مستوى التغذية وتنوع الطعام فى المدارس الأوكرانية، كما أطلقت فى 2020 مبادرة لتعزيز اللغة الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك فهى مناضلة لأجل حقوق المرأة.

كما نالت أزياء وإطلالات السيدة الأولى، أولينا زيلينسكا، استحسانًا من ناحية أسلوبها فى ارتداء الملابس المختلفة.