MultiVersus.. لعبة جديدة تستحوذ على اهتمام المصريين

جدة - نرمين السيد - MultiVersus
وخلال أمس الموافق 26 يوليو، تم طرح لعبة "MultiVersus"، للإصدار التجريبى المفتوح بشخصية جديدة.
فتح اللعبة
وتستخدم "MultiVersus" إصدارًا تجريبيًا مجانيا مع توفير عمليات شراء اختيارية داخل اللعبة.
واللعبة متاحة على بعض الأجهزة وهى PlayStation 4، وPlayStation 5، وWindows PC، وXbox One، وXbox Series X.
تغييرات MultiVersus
وشهدت لعبة "MultiVersus" عددا من التغييرات التى منها وجود شخصية جديدة وغيرها من تغييرات التوازن.
وتنضم شخصية "Shaggy" إلى الحلبة مع أمثال باتمان وسوبرمان، لأجل تشجيع الأفراد على الانضمام لـ "MultiVersus".
ومن خلال الإصدار التجريبى المفتوح يتم إلغاء قفل Superman وFinn the Human وGarnet وReindog على الفور، كما تتمكن بقية الشخصيات غير المعاينة من الفتح.
انتهاء الإصدار التجريبى
ولم يكشف المطورون بعد عن موعد انتهاء النسخة التجريبية المفتوحة، ولكنهم يسعون لتوفير المزيد من التحديثات المتعلقة بالشخصيات أو الخرائط أو المحتوى خلال الأشهر التالية.
لعبة MultiVersus
وتعد "MultiVersus" لعبة مجانية وواحدة من الألعاب القتالية التى تضم مجموعة من الشخصيات.
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