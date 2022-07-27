الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية بأنه تم إطلاق الأقمار الصناعية، وبينها قمر صناعى جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء وقمر صناعى تجريبى لرصد كثافة الغلاف الجوى، على متن صاروخ حامل من طراز ليجيان-1، ودخلت المدار بنجاح.

وأضافت أنه تم تطوير الصاروخ ليجيان-1 الذي يعمل بالوقود الصلب من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تمثل مهمة الصاروخ المذكور الرحلة الأولى للصاروخ ليجيان-1.