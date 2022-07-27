أحمد يونس عن حلقة «صباحك ومطرحك»: الروقان والانشكاح والمزيكا

جدة - نرمين السيد - وشجع أحمد يونس متابعيه فى بداية الحلقة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" للانضمام للاستمتاع بـ "صباحك ومطرحك" مستعينا بهاشتاج "يومك أحلى مع يونس"، وعلق قائلا: "الساعة 7 صباحا ميعادنا للانطلاق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

ونشر تغريدة ليشوق متابعيه، وقال: لسه مكملين من 7-9 نظبط سوا المود".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "يومك أحلى مع يونس" وأعربوا عن سعادتهم بحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "أحلى وقت"، "أحمد يونس أفضل مذيع راديو".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.