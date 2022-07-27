رغم تراجعه عن الصفقة.. قرار من إدارة تويتر بشأن عرض إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنها ستعقد اجتماعًا للمساهمين فى 13 سبتمبر للتصويت على عرض الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعى المقترح بقيمة 44 مليار دولار من قبل رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك، على الرغم من تراجعه عن الصفقة.





ومن المقرر أن يُطلب من المساهمين خلال الاجتماع التصويت على اقتراح لاعتماد خطة الاندماج، وفقا لما تفيد به الوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تأتى خطة الشركة، فى الوقت الذى يستعد فيه أغنى شخص فى العالم "ماسك" لمواجهة قانونية مع "تويتر" فى أكتوبر المقبل، للتخلى عن عرضه لشراء شركة التواصل الاجتماعى.

فى الاجتماع، سيُطلب من المساهمين التصويت على اقتراح بالموافقة على التعويض الذى قد يدفعه "تويتر" لبعض المسؤولين التنفيذيين فيما يتعلق بالاستحواذ، حسبما قال الموقع.

بشكل منفصل، كشفت الشركة أنها أبطأت التوظيف بشكل كبير فى الربع الثانى وكانت أكثر انتقائية فى شغل الأدوار، فى خطوة لخفض التكاليف.

وفى مايو، أخبر الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، الموظفين، أن شركة التواصل الاجتماعى ستوقف معظم عمليات التوظيف وتراجع جميع عروض العمل الحالية.

وقالت الشركة إنه إذا اكتملت صفقة الاستحواذ، فسيحق لمساهمى تويتر الحصول على 54.20 دولارًا نقدًا لكل سهم عادى يمتلكونه، مضيفة أن مجلس إدارتها يؤيد ذلك بقوة.