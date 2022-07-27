الهند.. إقامة بطولة وهمية للاحتيال على مقامرين روس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "جاريان" البريطانية، صل ما يسمى "الدورى الهندى الممتاز للكريكيت" إلى دور الثمانية قبل أن يتم القبض على المنظمين من قبل الشرطة فى الهند.

وقالت الشرطة الهندية إن البطولة المزيفة بدأت بعد ثلاثة أسابيع من اختتام بطولة دورى الكريكت المحترفين "IPL" الفعلية، فى مايو الماضى، لكن ذلك لم يثبت وجود عائق أمام أفراد العصابة، كشفت قالت الشرطة أنهم استأجروا مزرعة نائية فى ولاية جوجارات الغربية.

وصرح المفتش بهافيش راثود للصحفيين بأنهم قاموا ببناء ملعب كريكيت كامل مع "خطوط حدودية ومصابيح هالوجين". "إلى جانب ذلك، قام المتهم الرئيسى بإعداد كاميرات عالية الدقة على الأرض واستخدم رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لعرض النتائج على شاشة البث المباشر".

يُزعم أن العصابة استأجرت عمالًا وشبابًا عاطلين عن العمل، ودفعت لهم 400 روبية (4.20 جنيه إسترليني) لكل لعبة، وبثت المباريات مباشرة على قناة يوتيوب تسمى "IPL".

وقالت الشرطة إن اللاعبين تناوبوا على ارتداء قمصان فريق تشيناى سوبر كينجز وهنود مومباى وجوجارات تايتنز، بناءً على تعليمات "العقل المدبر الذى يتخذ من روسيا مقراً له".

تم تنزيل المؤثرات الصوتية للضوضاء الجماعى من الإنترنت وتم استخدام مكبر صوت يتمتع بموهبة لتقليد أحد المعلقين الهنود الحقيقيين فى IPL لجعل البطولة تبدو أصلية.

فى الوقت نفسه، تأكد مشغل الكاميرا من عدم عرض الأرض بالكامل، وبدلاً من ذلك، قام بإلقاء اللقطات المقربة للاعبين.

تم إغراء مجموعة من المقامرين الروس بالمراهنة خلال المباريت على قناة "تليجرام"، التى أنشأتها العصابة، والتى ستنبه بعد ذلك الحكم المزيف على أرض الملعب باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية.

وأضاف ضابط الشرطة أن مباراة "ربع النهائي" كانت تُلعب "عندما تلقينا بلاغًا وضبطنا المضرب".

وقال راثود إن المتهم تلقى الدفعة الأولى من أكثر من 300 ألف روبية من المقامرين فى روسيا.

يحتوى المخطط على أصداء فيلم The Sting من بطولة بول نيومان وروبرت ريدفورد، حيث أقامت مجموعة من المحتالين عملية مراهنة وهمية من أجل الاحتيال على رجل عصابات.

ولم يرد مجلس مراقبة لعبة الكريكيت فى الهند على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.