مفاجآت فى العلاقات العاطفية.. توقعات الأبراج الأربعاء 27 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

تعامل بحرص مع المحيطين بك وحاول تطوير العمل، وابتعد عن الأشخاص السلبيين وتقرب من الالشخصيات الإيجابية.

الثور

التزم بقواعد العمل حتى لا تواجه صعوبات، وأصلح ما أفسدته فى حياتك العاطفية ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الجوزاء

جدد شغفك لتصل إلى أهدافك، وحافظ على العلاقات الأسرية والعائلية ولا تسمح لأحدًا بالتدخل فى حياتك العاطفية.

السرطان

شارك مديرك فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل، وحافظ على تقديم الحب والاهتمام لشريك حياتك.

الأسد

لا تفرط فى مكاسبك التى حققتها طوال السنوات الماضية فى العمل، وتقبل عيوب شريك حياتك فلا يوجد شخص كامل.

العذراء

كن أمينًا كعادتك ولا تشترك فى أى تلاعب يحدث أمامك فى العمل، واصطحب شريك حياتك لرحلة رومانسية لاستعادة الذكريات الجميلة.

العقرب

حافظ على مجهودك لتتخطى التحديات التى تواجهك، ولا تهمل علاقاتك الاجتماعية والعاطفية وتدارك ذلك بالتقرب من المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الميزان

لا تتعمد إثارة المشكلات مع رؤسائك فى العمل، وابحث عن الحب الحقيقى الصادق بين أقاربك وأصدقائك عن طريق زيارتهم والتودد لهم والتحدث معهم.

الجدى

خطط لمشروعك بطريقة سليمة حتى تنفذه كما تتمنى، وصارح شريك حياتك وتحدث معه لحل المشكلات المتراكمة حتى لا تتأثر العلاقة.

القوس

احترس من أعدائك فهم يترقبون انهيارك، وتقبل وجهات نظر شريك حياتك وتحدث معه برفق.

الحوت

رتب أولوياتك لتحقق طموحك فى العمل، وتعلم أن فشل علاقة عاطفية لا يعنى نهاية العالم، افتح صفحة جديدة وابحث عن حبيب يتوافق مع صفاتك.

الدلو

رشد من نفقاتك واسعى لزيادة دخلك، واهتم أكثر بشريك حياتك وحاول إدخال السعادة على قبله.