تقارير حديثة تكشف مواصفات كاميرا Galaxy S23 Ultra المرتقب من سامسونج

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير حديثة إلى تفاصيل جديدة حول إعدادات كاميرا Galaxy S23 Ultra التى تحتوى على مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات Periscope لدعم تكبير بصرى 10 مرات كما فى إصدارات الشركة السابقة S21 Ultra وS22 Ultra.





وبدأت سامسونج فى العمل على تطوير الجيل الجديد من الهواتف الذكية المميزة Galaxy S23، وتستهدف حاليًا ألى إصدار فى السلسلة القادمة Galaxy S23 Ultra. وتتميز كاميرا الهاتف الجديد من سامسونج بتحسينات فى جودةالتصوير والتكبير البصرى، ومن المتوقع أن تأتى بمستشعر مميز بحجم أكبر مع معالجة أفضل للصور. وأوضحت التقارير أن إعدادات كاميرا Galaxy S23 Ultra تتضمن كاميرا Telephoto، كما تأتى الترقية الأكبر فى إعدادات الكاميرا الخلفية من المستشعر الرئيسى الذى ياتى بدقة 200 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر HM3 المميز بدقة 108 ميجا بيكسل المستخدم فى الإصدار الحالى.

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