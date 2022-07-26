تشكلت دون تدخل البشر.. اكتشاف أعمدة بازلتية فى السعودية يثير الدهشة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه إحدى الظواهر الطبيعية العديدة التى تتميز بها منطقة عسير فى السعودية، بحسب "

CNN عربى".

وتشكلت الأعمدة البازلتية فى أعقاب ثوران البراكين، حيث بردت حممها، وانكمشت وتشققت متخذة أشكالًا هندسية بأضلاع خماسية وسداسية وسباعية.

وتختلف ألوان الأعمدة وفقًا للعناصر المعدنية والكيميائية الموجودة فيها، ويغلب عليها اللون الأسود، ومنها ما يميل إلى اللون الرمادى والبنى المائل للحمرة.

وتتميز الأعمدة البازلتية بأشكالها التى دفعت المصور السعودى عبد العزيز القحطانى التردد عليها أكثر من مرة.

ومن بين التحديات التى واجهة المصور السعودى أن الأحجار فى قمة جبل مشرف حادة جدًا، ومن المهم توخى الحذر منها.

وكان يحاول التركيز على الأشكال الأفقية والعمودية، وبعض الرسوم القديمة.

ولم يتوقع القحطانى أن تلفت صوره انتباه العديد من الأشخاص حيث لاقت رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعى وأثارت دهشة البعض.

وتحتضن منطقة عسير أكثر من موقع لهذه الأعمدة، بحسب ما أوضحه آل مقبل، ويهد اشهرها جبل مشرف فى محافظة الحرجة، وكذلك وادى العسران، والمنطقة الساحلية الواقعة بين القحمة والبرك.

وتنتشر هذه الظاهرة فى عدد من بقاع العالم، مثل بوابة العمالقة على ساحل أيرلندا، ومنتزه يلوستون الوطنى فى الولايات المتحدة الأمريكية.