متحف البريد.. شاهد على تطور «البوستة» المصرية على مر العصور

جدة - نرمين السيد - متحف البريد الموجود فى ميدان العتبة، لا يحكى فقط تطور البوستة المصرية التى تأسست عام 1886، بل يشكل جزءا مهما من تاريخ الشعب المصرى على مر العصور، فهو يمتلك كنوزا ومقتنيات نادرة ترجع لـ150 عاما ويعكس قدرة مصر على المزج بين الأصالة والمعاصرة.





وقالت غادة فؤاد، مدير متحف البريد، إنه يوثق البريد على مر العصور فى مصر، وهو جزء من تاريخ مصر وتطور التكنولوجيا على مدى عقود، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يمثل صرحا عظيما للبريد المصرى. وأضافت: استخدمنا التكنولوجيا فى المتحف، حيث يوكد QR كود فى كل صالة عرض لتسليط الضوء على مقتنيات المتحف ويمكن مسحه من خلال الموبايلات، واهتممنا أيضا بالزوار من ذوى الهمم، حيث خصصنا أماكن بها خرائط ورسائل مكتوبة بطريقة برايل، وتشرح تطور البريد المصرى.

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