الدكتور أحمد سليمان.. يشارك ناسا فى البحث عن نشأة الكون (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز تصريحات العالم المصرى، من أبرزها أن البحث يهدف لرصد اللحظات الأولى للكون بعد الانفجار العظيم قبل 14 مليار سنة، وتعتبر التجربة الأدق فى العالم من خلال النشرات بالمجلات العلمية العالمية.

وحصل العالم على ميدالية فى الولايات المتحدة نتيجة لجهوده وأبحاثه بمجال الجاذبية الأرضية، والتحق بجامعة "كالتك"، وهى واحدة من أكبر جامعات العالم وعمل أحمد زويل أستاذا بها.

عاش سليمان مع الدكتور أحمد زويل لمدة عامين قبل وفاة الأخير وتأثر بعلمه، وولد لأسرة ميسورة الحال بمدينة بهتيم فى شبرا الخيمة وتخرج من كلية الهندسة.

وفى عام 2015، بدأ دراسة العلوم فى جامعة "كالتك" ومنها حصل على الدكتوراه، ونشر الكثير من الأبحاث آخرها حول تليسكوب لرصد اللحظات الأولى فى علم الكون.