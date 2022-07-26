الفضاء الصينية: مركبة تحمل مختبرا للعلوم ترسو بنجاح فى محطة «تيانجونج»

وأوضحت وكالة الفضاء الصينية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه بعد 13 ساعة من الرحلة، رست المركبة الفضائية فى محطة تيانجونج الفضائية بنجاح.
وكشفت أنه تم تصميم مختبر "وينتيان"، الذى يبلغ وزنه 23 طنًا، من أجل إجراء تجارب العلوم والبيولوجيا، وحملته أثقل مركبة فضائية أحادية الوحدة موجودة حاليًا فى الفضاء، وأشرف 3 رواد فضاء بدأوا مهمتهم -التى استمرت ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الشهر الماضى - على وصول (وينتيان) ورسوها، وحمل المحطة صاروخ لونج مارش طراز "5B-Y3 " -وهو أقوى صاروخ صينى- فى ثالث إطلاق من نوعه منذ دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة البناء.
يذكر أن الصين أطلقت أول رائد فضاء لها فى المدار فى عام 2003؛ مما يجعلها الدولة الثالثة فقط التى تفعل ذلك بمفردها بعد الاتحاد السوفيتى السابق والولايات المتحدة، حيث قام برنامجها الفضائى بإنزال مركبات روبوتية على سطح القمر ووضعت واحدة على سطح المريخ العام الماضى، وأعادت الصين أيضًا إلى الأرض عينات من القمر.
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