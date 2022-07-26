بعد 17 عاما من الواقعة.. أستراليا تكشف لغز مقتل سائحة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شرطة ريتشموند فى ولاية نيو ساوث ويلز شرقى أستراليا، إن المشتبه فيه، يبلغ من العمر 42 عامًا أوقف فى ولاية غرب أستراليا، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برسط.

وأضافت أن 6 من عناصرها انتقلوا إلى الجانب الآخر من البلاد لإجراء هذا التوقيف.

وكانت الضحية سيمون ستروبل التى تبلغ من العمر 25 عامًا فقدت فى فبراير 2005 من داخل حديقة للمقطورات السياحية، بعد أن أمضت أمسية مع حبيبها وأصدقائها فى مدينة ليسمور الصغيرة على الساحل الشرقى لأستراليا.

واكتشفت جثتها بعد 6 أيام مخبأة تحت سعف نخيل، فى ملعب رياضى قريب.

وبم يسفر التحقيق الذى أجرته الشرطة المحلية، بالتعاون مع شرطة مدينة فورتسبورج الألمانية، عن أى توقيفات، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وفى عام 2007 قضى النائب العام فى ولاية نيو ستوث ويلز بعدم وجود أدلة كافية لتجريم أى شخص بمقتل الشابة.

وقبل عامين عرضت حكومة نيو ساوث ويلز مكافأة قدرها مليون دولار أسترالى أى ما يعادل 694 ألف دولار أمريكى، مقابل أى معلومات قد تؤدى إلى تحديد القاتل.

وكانت الشرطة الألمانية قد عرضت مكافأة قدرها 10 آلاف يورو عام 2014 فى هذه القضية.