توهج نارى..طيار يلتقط صورا فوق المحيط الأطلسى تثير الجدل على السوشيال ميديا

وانتشرت الصور على موقع "ريديت"، وتظهر ما يبدو أنه توهج نارى أحمر تحت السحب، وفقًا لموقع "إن دى تى فى".
وأوضح أحد المستخدمين على الموقع أن هذه الصور جرى التقاطها من طرف طيار كان يحلق فوق المحيط الأطلسى.
ونقل المستخدم عن الطيار قوله إن لم ير شيئًا مثل هذا من قبل، لافتًا إلى أن الصورة رصدت، الجمعة الماضية، بحسب "سكاى نيوز عربية".
ولم يكشف المستخدم اسم الطيار أو أى تفاصيل أخرى عنه.
وأثارت هذه الصور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، فالبعض قال إنها تشير إلى نهاية العام، بينما قارنها آخرون بما حدث فة مسلسل الرعب الأمريكى "أشياء غريبة"، الذى بث على شبكة "نتفليكس".
لكن مستخدمين آخرين قالوا إن كل مافى الأمر هو استخدام بعض قوارب الصيد لكشافات ضوئية حمراء عملاقة تستخدم فى جذب الأسماك.
وتجرى عملية صيد الأسماك التى تعرف بـ "الصورى" فى المحيط الهادئ، وتستخدم فيها أضواء ضخمة لجذب الأسماك، وربما امتدت تلك العملية للمحيط الأطلسى.
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