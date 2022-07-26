روسيا تفرض غرامة على جوجل 34 مليون دولار لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة مراقبة المنافسة الروسية أنها فرضت اليوم الثلاثاء غرامة مليارى روبل أى ما يعادل 34.2 مليون دولار، على شركة جوجل التابعة لألفابت الأمريكية، لإساءة استغلال مركزها المهيمن فى سوق استضافة اللقطات المصورة.





وأشارت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار إلى أن الشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن عل سوق خدمات استضافة تسجيلات الفيديو على يوتيوب. ويأتى القرار وهو أحدث غرامة بملايين الدولارات، فى إطار حملة موسكو الصارمة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، وفقًا لـ "العربية". وقالت جوجل إنها سوف تدرس نص القرار الرسمى لتحدد خطوتها التالية، بحسب "رويترز". وأوضحت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار أنه يتعين على جوجل دفع الغرامة خلال شهرين من إعلانها. وكانت روسيا قد فرضت العديد من الغرامات على فرع جوجل فى روسيا خلال الأشهر الأخيرة، وفى الأسبوع الماضى قضت محكمة بتغريمه 21.1 مليار روبل ما يعادل 358.7 مليون دولار، بسبب ما قال ممثلو الادعاء إن رفضها المتكرر إزالة محتوى اعتبرته روسيا غير قانونى.

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