عمره 560 مليون سنة.. اكتشاف أقدم حيوان مفترس على الأرض (صورة)

جدة - نرمين السيد - وترجع تلك الأحفورة لأول حيوان مفترس على الأرض وهو قنديل البحر، ويصل عمره إلى 560 مليون عام.

وأشار الباحثون إلى أن تلك الأحفورة هى الأولى من نوعها، ويبلغ طوله حوالى 7 بوصات، وكان يمكن ربطه بقاع البحر على ساق كبيرة من خلال استخدام مخالب بلون اللهب لالتقاط الطعام، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الدكتور فيل ويلبى، قائد علم الحفريات فى هيئة المسح الجيولوجى البريطانية، للصحيفة: "يُعتقد عموما أن مجموعات الحيوانات الحديثة مثل قنديل البحر ظهرت قبل 540 مليون سنة فى الانفجار الكمبرى، لكن هذا المفترس يسبق ذلك بـ 20 مليون سنة. إنه أقدم مخلوق نعرفه كان لديه هيكل عظمى".

وأضاف فيل أنهم وجودوا حتى الآن واحدا فقط، ولكن من المثير جدا معرفة أنه لا بد من وجود آخرين هناك، ويمسكون المفتاح لمعرفة متى بدأت الحياة المعقدة على الأرض".

وأوضحت الدراسة أن ذلك المخلوق يرتبط بالشعاب المرجانية وقنديل البحر وشقائق النعمان، كما أنه مختلف عن الحفريات الأخرى لأن معظمها لها مخططات جسدية منقرضة ولكنها بها هيكل عظمى.