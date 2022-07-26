ضد الكسر.. مواصفات ساعات «Apple Watch 8»

جدة - نرمين السيد - Apple Watch 8 وتأتى شاشة "Apple Watch 8" بحجم كبير وبشكل مستطيل، وهيكل متين من التيتانيوم خفيف الوزن، كما تتميز بمقاومتها للكسر بالإضافة إلى بطاريتها الضخمة. وتتميز ساعات أبل الجديدة بقدرتها على قياس درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ميزة تساعد المستخدمين فى اكتشاف الإصابة سريعا. مزايا Apple Watch 8 وتتمتع بالعديد من المزايا الطبية الأخرى التى منها قياس معدل ضربات القلب وتتبع نسبة الأكسجين فى الدم، وممارسة التمارين الرياضية والميزات البدنية. ومن المتوقع أن تكشف شركة أبل عن إصدار جديد من ساعة "Apple Watch SE" بسعر أرخص يصل إلى 279 دولارا أى حوالى 5 آلاف و400 جنيه مصر.

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