فى عمر الـ 52.. روتين العناية بالبشرة لـ جينيفر لوبيز

جدة - نرمين السيد - جينيفر لوبيز

وتحرص جينيفر لوبيز على مشاركة متابعيها عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بمختلف إطلالاتها التى تنال إعجابهم.

ويبدأ البعض يتساءل عن سر جمالها ورشاقتها، بالرغم من بلوغ سنها الـ 52 عاما، لذا كشفت الممثلة والمغنية جينيفر لموقع "dailymail" عن سر تألقها.

صور جينيفر لوبيز

روتين جينيفر لوبيز

وأشارت إلى أنها تواظب على روتين يومى يساعدها فى الحفاظ على نضرة بشرتها وجمال ملامحها.

وأعلنت لـ "ديلى ميل" عن حصولها على قسط كافى من النوم التى تتراوح مدته من 7 إلى 9 ساعات، والذى يعد أكثر فاعلية من استعمال أى مرطب باهظ الثمن.

سر جمال جينيفر لوبيز

ووصفت النوم بالنسبة لها أنه ينافس واقى الشمس والمكملات، معلقة بأن الحصول على ليلة نوم هادئة هو سر جمالها المطلق.

وكانت لوبيز تعانى مؤخرا من الإرهاق الذى أدى بها إلى نوبات ذعر معقدة، وبناء عليه قررت الاستعانة بنمط حياة صحية ومتوازنة تساعد فى محاربة الشيخوخة.

واختتمت لـ "ديلى ميل" كلامها بإصرارها على ظهورها بأنها أصغر من 10 سنوات وذلك من خلال حصولها على ليلة نوم هادئة.