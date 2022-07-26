مواصفات وسعر هاتف «vivo Y30 5G»

جدة - نرمين السيد - هاتف فيفو الجديد ويحمل هاتف فيفو اسم "vivo Y30 5G"، ويأتى بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.51 بوصة، ودقة عرض 720 × 1600 بيكسل، بالإضافة إلى التمتع بميزة "face ID". مواصفات vivo Y30 5G ويزود الهاتف بكاميرا مزدوجة خلفية، وتبلغ دقة الرئيسية منه 50 ميجابيكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. الذاكرة والبطارية ويقترن الهاتف بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم بقوة 10 وات. سعر vivo Y30 5G ويُطرح الهاتف باللون الأسود ولون قوس القزح المائل للأزرق، وبسعر يصل إلى 240 دولار أمريكى أى حوالى 4545 جنيه مصرى.

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