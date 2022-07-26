للتحكم فى حسابات الأبناء.. مزايا جديدة بـ «تيك توك»

جدة - نرمين السيد - وتساعد مزايا تيك توك الجديدة بتقليل ظهور محتوى البالغين أما الصغار، وفقا ما جاء فى "البيان". وأطلقت واتساب ميزة تساعد فى السماح للآباء بإعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والرسوم التى تخص المحتويات غير المناسبة للأطفال. وهناك ميزة أخرى لتيك توك، طرحها مؤخرا وتتيح للآباء كبح تدفق مقاطع الفيديو، لتجنب ظهور المحتويات الضارة. وتعد الميزتان نوعا من استجابة التطبيق للانتقاد التى وجهتها منظمات حماية المستهلك، بعد انتشار المحتويات غير المناسبة أمام المراهقين.

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