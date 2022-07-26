رمال تحاصر سياحا بالصين لساعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأثارت العاصفة الرملية حالة من الذعر فى شمال غرب الصين، بعد حصارها للسائحين لعدد من الساعات.
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التقطه أحد شهود العيان، ويكشف اقتراب العاصفة الرملية، فقد كانت جدارا متحركا من الرمال والذى تسبب فى تحول الأجواء إلى اللون الأصفر، وفقًا لـ"يورونيوز".
وظهر بالفيديو العاصفة الرملية وهى تقترب بسرعة والتى تشبه أفلام الكوارث الطبيعية، بعد تحرك الرمال وتحول السماء باللون الأصفر.
ووفقا للبيان، علق أحد الأشخاص المسافرين، الذى طاردته العاصفة الرملية لأكثر من 100 كيلومتر قبل أن تبلغه وتحاصره لثلاث ساعات: "لم أستطع رؤية أى شىء عندما كنت محاصرًا، شعرت بالخوف قليلاً".
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