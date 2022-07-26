قريبا.. واتساب يتيح ميزة مدهشة لأول مرة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يمكن لمنصة المراسلة أن تضيف قريبًا ميزات مثل زر تصفية الدردشة غير المقروءة، وردود الفعل السريعة لتحديثات الحالة، وأداة التمويه لمحرر الوسائط، والمزيد.

الآن، يظهر تحديث جديد أن "واتساب" سيسمح لك قريبًا بإخفاء حالتك على الإنترنت أيضًا، والتى ستكون واحدة من أكبر الإضافات إلى النظام الأساسى.

وأتاح "واتساب" للمستخدمين إخفاء صورة ملفهم الشخصى والحالة وآخر ظهور لبعض الوقت الآن، لكنه لم يقدم أبدًا خيارًا لإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت.

يبدو أن "واتساب" قد يفعل ذلك أخيرًا لأن هذه إحدى الميزات التى قدمها تطبيق "سيجنال" للمستخدمين وقد تمكن الكثير من الأشخاص امتلاكها كميزة خصوصية اختيارية.

اكتشف موقع "WaBetaInfo" الميزة الجديدة فى الإصدار التجريبى 2.22.16.12 من "واتساب" لنظام "أندرويد"، وشارك لقطة شاشة منه.

سيكون مرئيًا فى قائمة الإعدادات> الحساب> الخصوصية.. وستجد هنا خيار "آخر ظهور على الإنترنت" فى الجزء العلوى من الشاشة. ما عليك سوى النقر فوق ذلك للوصول إلى الميزة.

سترى 4 خيارات فى قسم "Last Seen"، والتى تشرح نفسها بنفسها.

فى قسم الحالة عبر الإنترنت، سيكون هناك خياران "الجميع" و"نفس الشيء كما شوهد آخر مرة"، ولذلك، إذا كنت تريد حالتك عبر الإنترنت من الجميع، فسيتعين عليك تحديد "لا أحد" فى قسم آخر ظهور و"نفس ما شوهد لآخر مرة" فى جزء الحالة عبر الإنترنت.

إن امتلاك القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت على "واتساب" يعنى أنه لن يتمكن أى شخص من معرفة ما إذا كنت قد فتحت "واتساب" أم لا.

لذلك، إذا اخترت إخفاء حالتك على الإنترنت وشاهدت آخر مرة، فلن يعرف المرسل أبدًا ما إذا كنت قد قرأت الرسائل، أو تحاول تجاهل جهة اتصال معينة.

ضع فى اعتبارك أن الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المحتمل إصدارها فى المستقبل القريب.