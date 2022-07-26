صعود مهنى ونصائح مهمة فى العلاقات.. توقعات الأبراج الثلاثاء 26 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

اغتنم الفرصة لتحقق النجاح، ولا تحاول إثارة المشاكل مع شريك حياتك بأفعالك الخاطئة.

الثور

استمر فى العمل حتى إذا واجهتك صعوبات ولا تفشى أسرارك، ووتحتاج للبحث عن شريك حياة إن لم تكن متزوجًا.

الجوزاء

لا تتردد فى اتخاذ القرار السليم فى العمل، لا تعطى الحب بشكل مطلق، فيجب أن تتلقى مشاعر مشابهة من الطرف الأخر فى العلاقة.

السرطان

لا تتوقف حتى وأن فشلت، فقط واصل العمل لتحقق ما تريد، وتناقش مع شريك حياتك ولا تعارضه من باب العند فقط.

الأسد

ناقش مديرك فى الأمور التى تتعلق بالعمل وجدد أفكارك، ووازن بين عقلك وقلبك فى تقدير الأمور العاطفية وتخلص من العلاقات السامة.

العذراء

استمر فى البحث عن أشياء تساعدك على تحقيق النجاح فى العمل، ورتب أفكارك عند الحديث من شريك حياتك ولا تتجاهله.

العقرب

أنت قادر على التفوق على منافسيك فلا تتراجع، وحاول حل المشكلات الموجودة فى أسرتك وقرب وجهات النظر.

الميزان

حاول أن تكسر روتين العمل وتحدث مع زملائك، ومن لبقًا أثناء الحديث مع شريك حياتك.

الجدى

حسّن علاقتك بزملائك فى العمل، وحاول أن تنفذ للشريك رغباته حتى تتحسن العلاقة.

القوس

جدد أفكارك لتحقيق نتائج جيدة فى عملك، ولا تفرض الضغوطات على شريك حياتك.

الحوت

تحلى بالصبر والتزم بقواعد العمل، وتجنب الدخول فى مشكلات مع شريك حياتك.

الدلو

ابذل قصارى جهدك لتصل إلى ما تريد، وحل المشكلات مع شريك حياتك لتظل العلاقة قوية.