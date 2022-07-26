شهب دلتا الدلويات.. تفاصيل ظاهرة بديعة تحدث بعد 48 ساعة (صورة)

جدة - نرمين السيد - تلك الظاهرة الفلكية هى "شهب دلتا الدلويات"، والتى تعرف بـ Delta Aquariids، والتى كشف المعهد أنها تبدأ من منتصف شهر يوليو الجارى، وحتى أواخر شهر أغسطس المقبل.

وأكد المعهد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن شهب دلتا الدلويات تصل ذروتها ليلة 29 يوليو 2022، والتى ستوافق مساء غد الأربعاء، والساعات الأولى من يوم الخميس المقبل، بمعدل 20 شهابا فى الساعة الواحدة، وتظهر فى الأماكن شديدة الظلمة.

شهب دلتا الدلويات

ولفت معهد البحوث الفلكية مستكملا حديثه عن شهب دلتا الدلويات: "هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات، مما يسهل رؤية الشهب، ومما قد يزيد من رؤية الشهب هو تداخلها مع زخة شهب البرشويات التى ستصل ذروتها ليلة 13 أغسطس المقبل".

وأشار إلى أن شهب دلتا الدلويات يمكن رؤيتها فى اتجاه كوكبة الدلو فى الجزء الجنوبى من السماء.

شهب دلتا الدلويات

وأكد البحوث الفلكية أن الشهب تنتج من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس وتبدأ أجزاء منها فى التحطم وتدخل الغلاف الجوى للأرض عند مرور الأرض فى مدارها خلال هذا الحطام ويحدث احتكاك بجزيئات الهواء وتحترق.

الظواهر الجوية خلال يوليو

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية قد كشف فى بيان سابق، عن أبرز الظواهر والأحداث الفلكية فى سماء القاهرة خلال شهر يوليو الحالى ومنها ظهور "قمر الرعد العملاق" يوم 13 يوليو، وشهب دلتا الدلويات فى يومى 28 و 29 يوليو.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، إن مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة الطير "النسر الطائر" - فيجا "النسر الواقع" - دنيب "ذنب الدجاجة" مستمر فى الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر.

شهب دلتا الدلويات

وأضاف أن ظهور الكواكب الخمسة "عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل" مستمر فجرا قبل شروق الشمس، إلا أن كوكب عطارد سوف يترك المشهد بعد الأسبوع الأول من يوليو مع استمرار الكواكب الأربعة فى الظهور فجرا حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى اقتران القمر مع النجم اللامع أنتاريوس "قلب العقرب - الأحمر اللون" الواقع فى برج العقرب يوم 10 يوليو حيث نراهما متجاورين فى السماء عند دخول الليل إلى أن يغربا فى غضون الساعة الثانية فجر اليوم التالى.

وأوضح أن اكتمال القمر "بدر ذى الحجة" سيكون يوم 13 يوليو ويبلغ لمعانه 99.5% وهو القمر العملاق الثانى من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر فى منطقة الحضيض فى مداره حول الأرض، وهى المنطقة القريبة من الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا بنحو 14% ويكون أكثر إشراقا من المعتاد بنحو 30%، كما يعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الرعد".

شهب دلتا الدلويات

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ولفت إلى اقتران القمر مع كوكب زحل فى يوم 15 يوليو، حيث نراهما متجاورين فى السماء عند شروقهما فى غضون الساعة التاسعة مساء ويظلان بالسماء حتى صباح اليوم التالى.