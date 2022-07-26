جوجل تدعم متصفح Chrome بميزة تحويل خط اليد لنصوص فى Android 13

وأعلنت جوجل عن خططها لإطلاق أول جهاز لوحى خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذى انطلق بداية هذه العام، واليوم توضح التقارير واحدة من المميزات التى تقدم من جوجل فى إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية.
ولفتت التقارير إلى أن التعليمات البرمجية لنظام تشغيل Android 13 أكدت على أن ميزة تحويل خط اليد إلى نصوص فى Google Chrome ستتوفر من جوجل لأجهزة لوحية خاصة بعلامات تجارية أخرى.
وتسعى شركة سامسونج لإدخال ميزة تحويل اليد إلى نصوص فى أجهزة الشركة مع إنطلاق تحديث Android 13.
على أن تدعم من البداية الإدخال فى النصوص التى تدعم التحرير ولا تتضمن كلمة مرور فى Chrome و WebViews.
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