مشهد مرعب.. حوت ضخم يهاجم قارب صيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتظهر لقطات انتشرت على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعى، الكائن العملاق وهو يقفز عاليًا ويهبط فوق القارب، قرب شاطئ وايت هورس.
ومر الحادث المخيف بسلام ولم يصب أحد بأذى، وفقًا لشبكة "إى بى سى" الإخبارية الأمريكية.
وأشار رايد باركورست، شاهد عيان على الواقعة، إلى أن الأمر كان جنونيًا، كان الرجل فى المكان الخطأ فى الوقت الخطأ.
وقال تشاد هنتر، مسؤول المرسى إن الحوت لم يصب بأذى، مضيفًا أنه من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ بكثير.
ووجه هنتر الأطفال ألا يتكئوا على جوانب القوارب لمشاهدة الأسماك، لتجنب سقوطهم فى الماء من جراء أى حركة للكائنات البحرية الكبيرة، بحسب "سكاى نيوز عربية".
ويرى متخصصون أن الحيتان تتجه نحو أماكن الصيد نتيجة زيادة كميات "الطعوم"، التى يلقيها الصيادون لجذب الأسماك.
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