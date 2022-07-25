مميزات جهاز Smart Home Screen 6 الذى طرحته شاومى

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة شاومى جهاز Smart Home Screen 6 فى الأسواق الصينية، والذى يدعم نظام MIUI Home، مما يسمح لك باستخدام الجهاز للتحكم فى أكثر من 3000 أداة، على سبيل المثال، يمكن إدارة الإضاءة الذكية وضبط سطوعها وفتح الستائر وتشغيل المقابس فى مكان واحد.





ويستطيع الجهاز الجديد من شاومى ضبط المشاهد لتغيير إعدادات من الأجهزة المنزلية الذكية بسرعة بنقرة رز واحدة، ويمكنك تعيين تسلسل "ليلة سعيدة" لإغلاق جميع الستائر وإطفاء الأنوار، يمكنك التحكم فى الجهاز عبر تطبيق الهاتف الذكى أو الأوامر الصوتية Xiao AI، وباستخدام أدوات الرقابة الأبوية، يمكنك تصفية المحتوى أو التعرف على الوجوه. وتتمثل الميزات الأخرى لـ Smart Home Screen 6 تشغيل الصوت والفيديو وإعداد المؤقت وإدارة التقويم، ويمكن ‘جراء مكالمات فيديو على الجهاز، مع كاكيرا بدقة 2 ميجا بيكسل مدمجة فيه، أو يمكن تغطية الكاميرا بزر رمادى لمزيد من الخصوصية. ويأتى الجهاز بشاشة تعمل باللمس بحجم 5.45 بوصة ودقة 480 فى 960 ميجا بيكسل، ويدعم الجهاز شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث 5.0.

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