تصاميم مدينة «ذا لاين» فى نيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التى تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان بن سلمان قد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التى تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل فى يناير من العام الماضى.

وأوضحت الوكالة السعودية أن تصاميم مدينة "ذا لاين"، تأتى انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا فى بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم فى المحافظة على 95% من أراضى نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما فى المدن التقليدية.

ومن أهم مواصفات مدينة "ذا لاين"، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً فى مدنٍ بهذا الحجم. وهذا بدوره، يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز.

كما أن مناخها المثالى على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح "ذا لاين" لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات فى غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفى المدينة خلال 20 دقيقة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير محمد بن سلمان:" عند إطلاقنا "ذا لاين"، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسى، واليوم "ذا لاين" تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التى تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلى للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها".

وأضاف "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. ولذا نسعى فى نيوم أن نكون فى طليعة من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة. ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة "البناء إلى الأعلى"، من خلال فريق عمل تقوده نيوم إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول فى الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم."

وتابع قائلاً:" مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـى رؤية 2030، وتعد "ذا لاين" تأكيداً على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هى مكان للحالمين بغدٍ أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية".

وتقدم مدينة "ذا لاين" نهجاً جديداً لتصميم المدن والذى يركز على مفهوم "انعدام الجاذبية"، حيث يعنى ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للناس إمكانية التحرك فى الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقى فى كل جانب). وعلى عكس مفهوم المبانى الشاهقة، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل فى غضون خمس دقائق.

ويغطى جانبا المدينة الخارجيين أسطح زجاجية وهى عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعاً فريداً، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة. فى حين تم تصميم المساحات الداخلية بطرق مبتكرة، لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى، من خلال فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالمياً الذين يعملون مع فريق نيوم بشكل مستمر.