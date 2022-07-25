أسرة سعودية تودع مصرى عمل لديها لمدة 40 عاما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أقام رجل أعمال سعودى وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصرى عمل لديهم لمدة 40 عامًا، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى مصر، فى مشهد أثر على مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعى على منصة تويتر فى السعودية ومصر.





ونظم خالد السعود حفل توديع بمنزله فى مدينة مكة المكرمة، بحضور أصدقائه وقبل رأس المصرى شوقى عباس سمان، ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرًا عن تقديرهم له، لأنه عاشرهم منذ الصغر، ولم يتمالك سمان نفسه وأجهش بالبكاء، مما انعكس على الحضور وبدأوا بالبكاء أيضًا، فى موقف وصفوه بالوفاء فى حسن التعامل، وفقًا لـ "العربية".

وأظهر الرجل المصرى شوقى سمان، فى مقطع الفيديو وهو يبكى متأثرًا بما فعلته الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير والوفاء التى غمرته.

وقرر سمان الذى يبلغ من العمر 65 عامًا، العودة إلى مصر من أجل قضاء ما تبقى من عمره مع أسرته.

وقدم رجل الأعمال السعودى لشوقى سمان مكافأة مالية مجزية، بعد تقطيع حفل الوداع، والتى أعقبها مأذبة العشاء، كما ألقى العم شوقى كلمة عبر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرًا لظروفه العائلية، مشيدًا بحسن تعامل الجميع معه وجزيل العطايا التى منحت له، وقد امتلأت عيناه بالدموع.