ونظم خالد السعود حفل توديع بمنزله فى مدينة مكة المكرمة، بحضور أصدقائه وقبل رأس المصرى شوقى عباس سمان، ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرًا عن تقديرهم له، لأنه عاشرهم منذ الصغر، ولم يتمالك سمان نفسه وأجهش بالبكاء، مما انعكس على الحضور وبدأوا بالبكاء أيضًا، فى موقف وصفوه بالوفاء فى حسن التعامل، وفقًا لـ "العربية".
وأظهر الرجل المصرى شوقى سمان، فى مقطع الفيديو وهو يبكى متأثرًا بما فعلته الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير والوفاء التى غمرته.
وقرر سمان الذى يبلغ من العمر 65 عامًا، العودة إلى مصر من أجل قضاء ما تبقى من عمره مع أسرته.
وقدم رجل الأعمال السعودى لشوقى سمان مكافأة مالية مجزية، بعد تقطيع حفل الوداع، والتى أعقبها مأذبة العشاء، كما ألقى العم شوقى كلمة عبر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرًا لظروفه العائلية، مشيدًا بحسن تعامل الجميع معه وجزيل العطايا التى منحت له، وقد امتلأت عيناه بالدموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرة سعودية تودع مصرى عمل لديها لمدة 40 عاما (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.