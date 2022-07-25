معجبوش طريقة لعبه.. روبوت يكسر صباع طفل فى مباراة شطرنج (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وكان الروبوت يلعب الشطرنج أمام الطفل الصغير الذى لا يتجاوز عمره 7 سنوات، حين أمسك بإصبع الطفل فى حركة مفاجئة وكسره، وخلال مباراة فى بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضى.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن سيرغى لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج فى موسوكو، قوله بعد الحادث إن الروبوت كسر إصبع الطفل، لافتًا إلى أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشكلات مشابهة.

ويظهر مقطع فيديو للحادث الذراع الآلية وهى تمسك بإصبع الطفل بشدة لعدة ثوان، قبل أن يندفع عدة رجال لتحرير الصبى من قبضة الروبوت.

ويبدو أن الطفل الصغير خرق قوانين اللعبة، لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهى حركته فى اللعبة، مما دفع الآلة للتصرف بشكل غريب وغريب متوقع، بحسب "العربية".

وأكدوا المسؤولين أن الطفل، الذى يعتبر من بين أفضل 30 لاعبًا روسيًا دون 10 أعوام، عاد للمشاركة فى المسابقة اليوم التالى.