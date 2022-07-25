بعد موجة من الانتقادات.. تيك توك تطلق ميزتين جديدتين للآباء لمراقبة أبنائهم

جدة - نرمين السيد - أطلق تطبيق "تيك توك" ميزتين تتيحان للآباء التحكم فى حسابات أبنائهم، فيما يخص تقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم، وذلك بعد موجة كبيرة من الانتقادات والتحذيرات من خطورة بعض محتواه على الضغار.





ويستطيع الآباء من خلال الميزة الأولى إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التى تخص المحتوى غير المناسب للأطفال، أما الأخرى فتييح لهم كبح تدفق مقاطع الفيديو للحد من فرص ظهور محتوى ضار.

وأوضح محمد الحارثى، خبير وسائل التواصل الاجتماعى أن الخاصيتين جائتا استجابة للانتقادات التى وجهتهما منظمات حماية المستهلك إلى تطبيق تيك توك بسبب ظهور محتوى غير مناسب أمام المراهقين، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وأضاف أن الخطورة الجديدة تكتسب أهميتها بالرجوع إلى النظام الذى يقوم عليه تيك توك، وهو التشغيل الآلى من دون تدخل المستخدم.

وتعرض التطبيق الصينى لانتقادات حادة بخصوص تلك النقطة، ففى فبراير الماضى قدمت المنظمة الأوروبية للمستهلكين "بى إى يو سى"، شكوى إلى الاتحاد الأوروبى، بأن تيك توك فشل فى حماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإعلانات الخفية والمحتوى الضار.

واستجابت تيك توك للضغوط وحذفت أكثر من 102 مليون فيديو خلال الربع الأول من العام الجار، لأنها تخالف "إرشادات المجتمع" على حد وصف الشركة، لافتة إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة.