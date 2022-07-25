جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة "Meet" مستخدميها ببث الاجتماعات عبر منصة البث الخاصة بها عبر "YouTube".
ويتم استخدام الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى لوحة أنشطة الاجتماع واختيار منها "البث المباشر"، وبعدها ضبط قناتهم لبدء بث الاجتماع، وفقا لموقع "AndroidCentral".
واستهدفت جوجل من تلك الميزة بإعلام بعض المعلومات للجماهير الكبيرة، كما يتم السماح لهم بتشغيل البث وإيقافه ثم إعادة تقديمه.
ولكن يجب موافقة المستخدمين أولا عبر قناتهم للبث المباشر، كما يمكن للمضيف والمضيفين بدء البث المباشر للاجتماع، بالإضافة إلى التمتع بالخصوصية عند استخدام الميزة عبر التطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توفير ميزة جديدة لمستخدمى تطبيق «Google Meet» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.