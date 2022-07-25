توفير ميزة جديدة لمستخدمى تطبيق «Google Meet»

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة "Meet" مستخدميها ببث الاجتماعات عبر منصة البث الخاصة بها عبر "YouTube".

ويتم استخدام الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى لوحة أنشطة الاجتماع واختيار منها "البث المباشر"، وبعدها ضبط قناتهم لبدء بث الاجتماع، وفقا لموقع "AndroidCentral".

واستهدفت جوجل من تلك الميزة بإعلام بعض المعلومات للجماهير الكبيرة، كما يتم السماح لهم بتشغيل البث وإيقافه ثم إعادة تقديمه.

ولكن يجب موافقة المستخدمين أولا عبر قناتهم للبث المباشر، كما يمكن للمضيف والمضيفين بدء البث المباشر للاجتماع، بالإضافة إلى التمتع بالخصوصية عند استخدام الميزة عبر التطبيق.