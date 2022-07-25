فى مشهد رائع.. القمر يقترن مع «الزهرة» غدا

جدة - نرمين السيد - يستعد المتخصصون وهواة الفلك لرصد ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) بدءا من فجر غد، الثلاثاء، فى مشهد فلكى بديع يمكن مشاهدته بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربى.





وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى تصريح له اليوم، الاثنين، إنه يمكن رؤية القمر والزهرة متجاورين فى السماء عند شروقهما فى غضون الساعة الثالثة و 45 دقيقة فجر غد، وبعد غد حيث يكون القمر فوق كوكب الزهرة غدا الثلاثاء، ثم سيكون القمر على يسار الزهرة فجر الأربعاء ويظلان بالسماء إلى أن يختفيا مع زيادة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأضاف أن مصطلح الاقتران هو اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، أنه سيتم رصد اقتران هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة فجر غد الثلاثاء حيث سيفصل بينهما حوالى 4 درجات بالأفق الشرقى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال إن القمر والزهرة سيظهران سويا قبل شروق الشمس بحوالى ساعتين فى منظر جميل فهما فى الترتيب الثانى والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالى بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضىء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه يكون مضاء بنسبة 91 % بنور الشمس فى الوقت الحالى.

وأكد أبو زاهرة أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لايمكن رؤيتهما سويا فى مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن عبر المناظير.