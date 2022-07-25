لص يسرق ساعة سائح ويعيدها معتذرا.. والسبب رخيصة

جدة - نرمين السيد - ووثقت كاميرا المراقبة لحظات سرقة السائح السويسرى فى إحدى مقاهى مدينة تريستا بشمال غرب إيطاليا.

وخلال الفيديو، تفاجئ السائح بوجود لص من الخلف يهدده بالسلاح الأبيض راغبا فى الحصول على ساعته.

ولكن بعدما غادر المكان مسرعا خوفا من ملاحقته من قبل الشرطة، عاد معتذرا، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعلق فرانشيسكو بوريلى، عضو بإحدى المجالس المحلية فى إقليم كامبانيا، على سبب عودة السارق للسائح ساعته: "رخيصة وبدون قيمة".

ويذكر أن السارق اعتقد أن ساعة السويسرى تتعلق بساعة "ريتشارد ميل" التى قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.