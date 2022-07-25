جدة - نرمين السيد - ووثقت كاميرا المراقبة لحظات سرقة السائح السويسرى فى إحدى مقاهى مدينة تريستا بشمال غرب إيطاليا.
وخلال الفيديو، تفاجئ السائح بوجود لص من الخلف يهدده بالسلاح الأبيض راغبا فى الحصول على ساعته.
ولكن بعدما غادر المكان مسرعا خوفا من ملاحقته من قبل الشرطة، عاد معتذرا، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعلق فرانشيسكو بوريلى، عضو بإحدى المجالس المحلية فى إقليم كامبانيا، على سبب عودة السارق للسائح ساعته: "رخيصة وبدون قيمة".
ويذكر أن السارق اعتقد أن ساعة السويسرى تتعلق بساعة "ريتشارد ميل" التى قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لص يسرق ساعة سائح ويعيدها معتذرا.. والسبب رخيصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.