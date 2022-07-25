بعد إصابة 42 شخصا.. قردة تثير الذعر فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وتسببت قردة مكاك شاردة فى مدينة ياماجوتشى غرب اليابان، فى إصابة 42 شخصا نتيجة هجماتهم غير الاعتيادية على السكان.

ودفعت سلوك القردة العدوانية لدفع السلطات المحلية لاستخدام البنادق تخدير تحت الجلد لتهدئتها، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال موظف فى بلدية المدينة اليابانية لوكالة "فرانس برس"، إن ياماجوتشى مليئة بالجبال لذا من الأمور غير النادرة وجود القرود فيها.

كما أنه ليس من المعتاد هجوم القردة الصغيرة على البشر، لذا تفاجئ السكان بتعرض القردة على الأطفال والبالغين سواء خدش أو عض وغيره من الأساليب.

وأضاف الموظف أنه فى بداية كان هجوم القردة على الأطفال والنساء فقط، ولكن مؤخرا استهدف رجال مسنين وبالغين أيضا.

وتواجه السلطات المحلية تلك القردة بقيامها بعمل دوريات ولكنها فشلت حتى الآن الإمساك بهم.