قبل طرحها.. مزايا ساعات سامسونج الجديدة «Galaxy Watch 5 Pro»

جدة - نرمين السيد - Galaxy Watch 5 Pro تعلن سامسونج رسميا عن ساعتها الجديدة "Galaxy Watch 5 Pro" فى مؤتمر سامسونج الموافق 10 أغسطس المقبل. وتأتى من ساعة "Galaxy Watch 5 Pro" طرازين بقياس 40 و 44 ملليمتر، ولكن تتميز تلك الساعات بشاشتها التى من زجاج "Sapphire Crystal". مزايا Galaxy Watch 5 Pro تدعم سلسلة Galaxy Watch 5 نظام "GPS" كما يتمتع بمقاومة الماء، وبالإضافة إلى ذلك فهو مزود بزران بجانب الساعة بالإضافة إلى ميكرفون. وتقترن تلك الساعات ببطاريتها الكبيرة التى تبلغ سعتها 572 مللى أمبير فى الساعة، وتُطرح بألوان الأسود والأزرق والأبيض والفضى والذهبى والوردى. سعر Galaxy Watch 5 Pro يبلغ سعر ساعة "Galaxy Watch 5 Pro" بقياس "40" ملليمتر بسعر 259 يورو أى حوالى 5 آلاف جنيه مصرى، أما الساعات ذات قياس 44 ملليمتر تأتى بسعر 286 يورو أى ما يعادل حوالى 5 آلاف و500 جنيه مصرى.

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