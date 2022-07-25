وفاة طفلة أثناء لعبها.. والسبب ثعبان

جدة - نرمين السيد - وأشارت التحقيقات إلى أن هناك طفلة فى الخامسة من عمرها تعيش فى بيهار بالهند، كانت تلعب "غميضة" فى منزلها دون معرفة أن هناك عددا من الثعابين التى تتعايش معهم فى المنزل.
وأثناء لعب الطفلة "غميضة" تفاجئت بأن هناك ثعبانا هجم عليها وعضها، وتم نقلها إلى المستشفى، ولكن لم يتمكن الأطباء من علاجها لذا توفيت، وفقا لصحيفة "ديلى ميرور" البريطانية.
وكشفت مصادر محلية بعد الحادث عن وجود عدد كبير من الثعابين فى المنزل يصل إلى 40 ثعبانا دون معرفة أفراد المنزل.
وتم جمع الثعابين فى أكياس وحاويات لإخراجها، ثم أطلقوا سراحهم فى غابة قريبة، وفقا لما جاء فى الصحيفة.
جدير بالذكر أن هناك صبيا يبلغ من العمر 6 سنوات، مات بعد أن عضته أفعى أثناء ركوب الدراجة مع والده وشقيقته.
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