ميزة جديدة على تويتر تخلصك من أزمات المحادثات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن هذا يأتى ضمن محاولتها تجنيب المستخدمين التعرض للرسائل المزعجة، وحمايتهم من التحرش والقرصنة عبر تويتر.

أضافت تويتر: "تهدف الخاصية إلى جعل المستخدم قادرا على مغادرة أية محادثة كان طرفاً فيها، لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغباً في استمرار مشاركته فيها، وبالتالي يتوقف إرسال التنبيهات إليه بشأن تطورات هذه المحادثة".

تويتر

ولفتت الشبكة إلى أنها بدأت اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من المستخدمين، قبل أن تتيحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم مؤخرا.

ولفتت تويتر إلى أن استخدام الخاصية الجديدة سهل للغاية، حيث ينقر المستخدم على الزر ذي الـ 3 نقاط الموجود في نافذة أية محادثة، ثم يختار أيقونة "مغادرة المحادثة"، ليتوقف إرسال التنبيهات الخاصة بهذه المحادثة إليه.

وشددت على أنه لن يستطيع أي مستخدم آخر إضافته إلى المحادثة عبر أية رسالة.

سرقة بيانات ملايين المستخدمين على تويتر

أتاح "خرق بيانات تويتر" للمهاجمين بالوصول إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بحسابات 5.4 مليون من مستخدمى المنصة، وأكد تويتر وجود ثغرة أمنية سمح للمخترقين باستخراج البيانات.

وأشارت معلومات إلى أنه عرضت الملايين من البيانات المسربة للبيع على منتدى قرصنة مختص بتداول الحسابات المسربة، مقابل 30 ألف دولار، والتى شملت البيانات التى تربط حسابات تويتر بأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى على الموقع.

أصبح الاختراق ممكنًا بسبب ثغرة أمنية تم اكتشافها فى يناير الماضى، والتى ساعدت متسلل يدعى "Devil".

بالوصول إلى بيانات الحسابات المسربة، والتى عرض جزءًا منها عبر منتدى القرصنة للبيع، ثمثلت فى عناوين بريد إلكترونى وأرقام الهواتف الموجودة بالحسابات.

وروج مؤخرًا المخترق للبيانات التى تم الاستيلاء عليها، فى منشور على المنتدى الإلكترونى "Breach Forum".