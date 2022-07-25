تفتكر عنده 45 سنة.. حكاية شاب عمره 25 عاما مش عايش سنُّه (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - الشاب الصينى الذى يسمى "زوه"حصل من مدينة تشنغتشو الصينية، يكاد يبدو وكأنه أكبر من سنه بكثير جدا، حيث تخدعك ملامحه مهما كنت مدققا وعالما بخبايا الوجوه.

زوه اكتسب شهرة كبيرة على مواقع الإنترنت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد انتشار صور له بسبب مظهره القديم غير المعتاد، والغريب أن الشاب الصينى لا يعانى من حالة نادرة تجعله يبدو كبيرًا بشكل غير طبيعى بالنسبة لعمره، فلديه مظهر رجل فى منتصف الأربعينيات من عمره.

وأذهلت صور "زوه"، وهو يرتدى ملابس غير عصرية ونظارات رياضية وتسريحة شعر قديمة للغاية جميع من رآه فى شتى أنحاء العالم، حيث جاءت التعليقات على الصور والفيديوهات التى انتشرت معبرة عن ذهول كبير.

ومن جانبه، اعترف زوه أنه أثناء البحث عن شركاء فى تطبيقات المواعدة، غالبًا ما يتم الإبلاغ عنه لظن من تتعرف عليه أنه كاذب، وأضاف أن خزانة ملابسه غير المريحة هى مطلب عمل، على الرغم من أن الكثيرين وجدوا صعوبة فى تصديق ذلك، بحسب وسائل إعلام صينية.

وعلق معظم المستخدمين عبر الإنترنت بروح الدعابة حول مظهره الناضج، حيث نصحه الكثيرون بفقدان بعض الوزن من أجل النظر بشكل أقرب إلى عمره.